Giovanni deve ser julgado na 6ª feira O meia Giovanni, do Santos, deverá ser julgado na próxima sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelos incidentes registrados na quinta-feira da semana passada na Vila Belmiro, no clássico Santos x Corinthians. O jogador deverá ser enquadrado no artigo 279 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - incitação à prática de violência - e pode pegar de 1 a 2 anos de suspensão. Logo depois da marcação do terceiro gol do Corinthians - um pênalti aos 41 minutos do segundo tempo - Giovanni mandou a bola para as arquibancadas assim que o Santos deu reinício ao jogo. Logo depois, torcedores pularam o alambrado, invadiram o gramado e tentaram agredir o trio de arbitragem. O jogo foi encerrado antes do final por falta de segurança.