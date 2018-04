Giovanni é aprovado nos testes e reforçará Santos

O meia Giovanni será o novo reforço do Santos. Depois de ser aprovado nos exames médicos nesta segunda-feira, no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, o jogador de 37 anos já poderá assinar um novo contrato com a equipe santista.

A princípio, o vínculo de Giovanni irá até o final do Campeonato Paulista, em maio. Mas se o desempenho do jogador for aprovado, o contrato deve ser estendido até o final do ano.

"Está tudo apalavrado. Só estamos esperando a chegada do Giovanni em Santos para assinar o contrato. Ele foi muito bem nos testes e já tem o aval da comissão técnica para iniciar o trabalho com o grupo", explicou o diretor de futebol do clube, Pedro Luiz Conceição.

Ciente das necessidades especiais do jogador veterano, Conceição garantiu que oferecerá todas as condições necessárias para que o meia se destaque. "O Giovanni é ídolo do Santos e ele já nos disse que só joga com a gente. Vamos dar todas as condições para que ele vá bem nessa passagem", assegurou.