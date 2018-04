Giovanni espera ter chances no Atlético-MG em 2010 O meia Giovanni é uma das novidades do elenco do Atlético Mineiro nesta temporada. Promovido da equipe júnior, ele espera ter as suas primeiras chances na equipe profissional em 2010. Além disso, quer aproveitar a oportunidade de trabalhar com o técnico Vanderlei Luxemburgo.