Giovanni não vai para o Japão O tímido Giovanni foi o primeiro jogador importante do Santos a dar entrevista hoje, após Serginho Chulapa ter assumido interinamente o time para os jogos contra o Botafogo, domingo à tarde, na Vila Belmiro, e no dia 4 de dezembro, diante do Figueirense, em Santa Catarina. Demonstrando ânimo, o meia-atacante elogiou o novo técnico, que o lançou no futebol paulista, como titular do Santos, em 1994, e prometeu cumprir o seu contrato até o fim, em 31 de dezembro de 2006, para ganhar um título no clube. "Não vou para o futebol japonês porque sempre fiz questão de cumprir os meus contratos. A não ser que o Santos não me queira mais. Quero ficar aqui e ganhar um título. E sei que vou conseguir", afirmou, negando que tenha se comprometido com o ex-técnico santista Alexandre Gallo para acompanhá-lo no seu novo clube, o FC Tokyo, do Japão. Giovanni rebateu as insinuações de que os jogadores se uniram para derrubar o técnico Nelsinho Baptista, após ele ter mandado embora Flávio, Bóvio, Léo Lima e Diego e entrado em rota de colisão com outros jogadores. "Às vezes, a falta de sorte atrapalha. Não existiu corpo-mole. Todo mundo entrava em campo pensando na vitória, mas o time não conseguia jogar bem. Nelsinho não deu certo porque pegou o time num momento difícil. E quando os resultados não aparecem, o mais fácil é demitir o treinador", disse. Agora, tudo o que Giovanni quer é que o time reaja e consiga vencer os dois jogos restantes do Campeonato Brasileiro. "Precisamos sair do fundo do poço em que nos encontramos e ficarmos com a vaga para a Copa Sul-americana." Sobre a sua preferência para o novo técnico, prefere ficar em cima do muro. "Cabe à diretoria decidir quem deve ser. Eu sou apenas um jogador", finalizou.