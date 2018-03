Giovanni só aguarda a apresentação Giovanni já está em Santos, mas ainda não acertou a data de sua apresentação no clube. Ele chegou da Grécia neste domingo pela manhã, passou o dia em um flat e evitou contatos com a imprensa, na expectativa de uma reunião entre ele, seu procurador Edson Oliveira Dias e o gerente de futebol, Luís Henrique de Menezes. ?O Giovanni chegou bem, está descansando e aguardamos a reunião para a assinatura do contrato e a marcação da data de apresentação?, disse o representante do atleta. O atacante, que jogou no Santos como meia em 95, ainda não tem sua inscrição na Libertadores garantida. Nesta segunda, o clube irá registrar mais um atleta, que Gallo evitou domingo definir o nome, mas Giovanni poderá esperar um pouco mais. É que quatro jogadores servirão as seleções este mês: Robinho, Léo, Ricardinho (principal) e Leonardo (sub-21). Outra preocupação do técnico Gallo é a contusão de vários atletas. Por isso, ele não descartou a inscrição nesta terça de Wendel, que atua em várias posições. Restará ainda mais uma vaga, a ser definida na semana que vem.