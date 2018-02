Girona bate Leganés e entra na briga pela Liga Europa no Espanhol

O Girona venceu o Leganés por 3 a 0 nesta sexta-feira, em casa, e entrou na briga por uma vaga à Liga Europa. O time anfitrião foi a 34 pontos, na oitava colocação do Campeonato Espanhol, a apenas dois de distância do Sevilla, o sexto. Os visitantes estão em 12º lugar, com 29 pontos.

Os gols da partida foram marcados por Stuani, Cristian Portu e Juanpe. O Girona volta a campo no dia 24 para enfrentar o líder Barcelona, no Camp Nou. O Leganés, no mesmo dia, recebe o Las Palmas.

O Barcelona, no entanto, ainda jogará neste final de semana. No sábado, visitará o Eibar. O time catalão lidera com 59 pontos, seis a mais do que o Atlético de Madrid, que jogará no domingo, contra o Athletic Bilbao, em casa.