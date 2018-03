Girona bate o Celta e encosta na zona de classificação da Liga Europa no Espanhol

O Girona venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 nesta terça-feira, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Cristian Portu marcou o gol da vitória aos 14 minutos do primeiro tempo.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

O resultado deixou o Girona perto da zona de classificação da Liga Europa. O time anfitrião foi a 37 pontos, em sétimo lugar, a um de distância do Sevilla, o sexto. O Celta ocupa a nona colocação, com 35.

O restante da rodada do Espanhol acontecerá nos próximos dois dias. Destaque para o Barcelona, que na quinta-feira visitará o Las Palmas. O time de Messi lidera a competição com 65 pontos, sete a mais do que o Atlético de Madrid, o segundo colocado. O Atlético jogará na quarta-feira, contra o Leganés, em casa.