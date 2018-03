Girona vence, afunda La Coruña e entra na zona de classificação para Liga Europa

O Girona recebeu o Deportivo La Coruña nesta sexta-feira, na abertura da 28.ª rodada do Campeonato Espanhol, e não teve dificuldade para vencer por 2 a 0. O triunfo colocou a equipe de vez na briga por uma vaga nas competições e europeias e afundou o rival na zona de rebaixamento, ainda sem vencer sob o comando de Clarence Seedorf.

Agora, o Girona está com 43 pontos, na sexta colocação, fechando a zona de classificação para a Liga Europa. No dia 18, a equipe terá a difícil missão de visitar o Real Madrid. Já o La Coruña parou nos 19 pontos, na penúltima colocação, e no sábado da semana que vem encara o Las Palmas em confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Em péssimo momento e ainda sem vencer em 2018, o La Coruña não triunfou com Seedorf, que comandou a equipe pela sexta vez. Em crise, viu o Girona abrir o placar logo aos 20 minutos. Stuani aproveitou rebote do goleiro, após cruzamento da esquerda, e empurrou para a rede.

No segundo tempo, os donos da casa ampliaram e selaram o placar, novamente na jogada aérea. Granell cruzou da direita e Juanpe cabeceou para a rede. Já são 13 jogos sem vitória do La Coruña - a última aconteceu no dia 9 de dezembro -, sendo que destes o time perdeu nove.