Giuliano corre no campo, mas segue como desfalque do Grêmio

Quarto do jogador do Grêmio diagnosticado com fascite plantar desde a inauguração do CT Luiz Carvalho, o meia Giuliano está mais perto de um retorno aos gramados. Afastado desde a semana retrasada, quando começou a tratar a infecção na planta do pé, o meia voltou a correr no gramado nesta terça-feira.

O dia foi de reapresentação após a vitória por 3 a 1 sobre o Brasil de Pelotas, domingo, pelo Campeonato Gaúcho, e os jogadores que foram titulares nesta partida apenas fizeram trabalho regenerativo. Giuliano fez uma corrida leve ao redor de um dos campos, ainda sem condições de reforçar a equipe diante do Aimoré, na quinta-feira.

A expectativa é que Giuliano possa ficar à disposição do técnico Roger Machado para o primeiro compromisso da equipe na Copa Libertadores, daqui a duas semanas, contra o Toluca, no México. Até lá, o foco está no Gauchão. Na quinta, às 19h30, a equipe pega o Aimoré em Novo Hamburgo, cumprindo punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio Grande do Sul ainda referente ao Estadual do ano passado.