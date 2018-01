Giuliano e Marcelo Oliveira treinam à parte e seguem como dúvidas para o Gre-Nal A participação do meia Giuliano e do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira no clássico do próximo domingo com o Internacional, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro segue indefinida. Afinal, ambos treinaram em separado do restante do elenco na manhã desta terça-feira no CT Luiz Carvalho.