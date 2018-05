Giuliano prega concentração exclusiva no Santo André

"Todo cuidado é pouco. Acho que foi muito falado no jogo de Flamengo e Grêmio, mas a atenção deve ficar aqui no Beira-Rio contra o Santo André", alertou o jogador, preocupado com a expectativa do grupo antes da partida que pode dar o título ao Inter. "Temos que controlar a ansiedade e fazer nossa parte".

Giuliano também contou que pediu uma vitória do Grêmio ao seu amigo Douglas Costa, atacante do adversário. "Ele disse que não sabe se vai jogar", revelou. Uma vitória do rival sobre o Flamengo e um triunfo sobre o Santo André no Beira-Rio deixarão o título nas mãos do Inter.

Provocado pelos repórteres, o jogador do Inter prometeu pagar um churrasco para o gremista caso se torne campeão brasileiro. Seria uma retribuição ao pagamento de uma aposta feita entre os dois antes do Gre-Nal do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Como perdeu aquele jogo, Douglas Costa pagou a refeição.