Givanildo recusa Japão e fica no Remo Embora tenha recebido proposta para trabalhar no futebol japonês, o treinador Givanildo Oliveira disse nesta quinta-feira que prefere continuar no Remo. O clube paraense foi eliminado do quadrangular final da Série B, mas a cotação do técnico ficou em alta junto à diretoria e torcida. ?A proposta do Japão é boa, mas a minha intenção é realizar no Remo, em 2004, um trabalho mais amplo do que o feito este ano, isso se os dirigentes me quiserem de volta." O contrato de Givanildo com o Remo termina no final de dezembro. O presidente do clube, Ubirajara Salgado, reconhece o bom trabalho do técnico. Com cinco meses à frente do elenco, Givanildo manteve o Remo por dez rodadas seguidas na terceira colocação, apesar de contar com um time de muitas limitações técnicas. ?A nossa primeira meta foi sanear as finanças do clube e depois montar um bom time. A primeira coisa nós estamos fazendo", disse o diretor Ronaldo Passarinho. Ele defende a permanência de Givanildo, afirmando tratar-se de um treinador que conhece como poucos os times que disputam a Série B.