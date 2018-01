Gladstone é cortado da Seleção Sub-20 O zagueiro Gladstone, do Cruzeiro, foi desligado do grupo que disputa o Sul-Americano Sub-20, na Colômbia. O jogador da seleção brasileira sofreu uma entorse no joelho direito, no sábado, e teve a lesão constatada em ressonância magnética. Ele deve ficar afastado dos gramados por 15 dias, segundo o médico Adílson Camargo. O técnico Rene Weber ficou com três zagueiros no grupo - João Leonardo, Leonardo e Edcarlos - e deve manter o mesmo time para enfrentar o Chile na quinta-feira, às 22h10. A Conmebol ainda não se pronunciou nesta terça-feira se o treinador poderá convocar outro jogador.