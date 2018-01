Gláuber espera conter a ansiedade Duas expulsões em três jogos custaram ao zagueiro Gláuber uma conversa reservada com o técnico Jair Picerni. Neste sábado, o jogador estará de volta ao time contra o Vila Nova, e espera conter a ansiedade que marcou suas primeiras partidas com a camisa do Palmeiras. Gláuber disse que o treinador pediu que ele se controlasse mais e pensasse apenas em jogar futebol. ?A vida é assim, a gente aprende com os erros. Talvez tenha faltado um pouco mais de atenção nesses jogos, mas não foi apenas esse fator que comprometeu minhas atuações." O zagueiro afirma que, embora jovem (20 anos), não sentiu o peso da camisa. ?Sei bem o que significa jogar no Palmeiras. Só que cada um tem uma maneira diferente de encarar as responsabilidades. Contra o Vila Nova, vou mostrar ao Jair que posso ser titular."