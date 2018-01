Gláuber espera uma chance no Botafogo Contratado com status de revelação do Campeonato Carioca, quando brilhou no vice-campeão Volta Redonda, o meia Gláuber ainda não conseguiu se firmar no Botafogo. Mas, confiante, ele espera que o técnico Péricles Chamusca lhe dê uma oportunidade no clássico de domingo, contra o Fluminense, em Volta Redonda. "Tenho esperança de começar o jogo. Venho mostrando empenho nos treinamentos e sei que posso ser útil à equipe", declarou Gláuber, para, em seguida, falar sobre as vantagens de o clássico ser realizado em Volta Redonda. "O gramado é bom, a cidade tem muitos botafoguenses e espero que compareçam em massa para prestigiar o Botafogo." Contusão - O zagueiro Scheidt, machucado, ainda não sabe se terá condições de enfrentar o Fluminense e pode desfalcar o Botafogo.