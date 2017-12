Gláuber: o novo titular do Palmeiras Bastou uma partida para o zagueiro Gláuber praticamente garantir a condição de titular do Palmeiras. Sua atuação no jogo de sábado passado contra o Ceará, o primeiro que realizou como profissional pelo clube, agradou ao técnico Jair Picerni, que ontem não economizou elogios ao jogador de 20 anos. ?Ele passou a impressão de que atua na equipe há muito tempo. É alto, tem poder de recuperação e é rapidinho. Não posso confirmá-lo agora para enfrentar o União São João (sábado, no Parque Antártica) porque ainda tenho três dias de treinamentos. Mas posso mantê-lo ao lado do Daniel.? Leia mais no Jornal da Tarde