Gláuber substitui Ramon no Botafogo A oportunidade que o meia Gláuber tanto queria no Botafogo não chegou da maneira como esperava. Por causa da contusão do meia Ramon, que ficará três meses afastado dos gramados, o ex-jogador do Volta Redonda o substituirá no confronto de sábado, contra o Atlético-MG, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Diferentemente de sua estréia no clássico contra o Vasco, em São Januário, Gláuber atuará com o estádio vazio, no sábado, por uma razão: o Botafogo vai cumprir a última punição pelos incidentes ocorridos contra o Corinthians, em Caio Martins, no Brasileiro de 2004. Mas isso não o desmotivará. "Vou demonstrar a mesma vontade de sempre. A torcida nos passa confiança, nos incentiva, mas temos que superar qualquer dificuldade Prometo muito determinação o tempo todo para que o Botafogo saia com a vitória", declarou Gláuber, que disse ter ficado chateado por causa do desfalque de Ramon.