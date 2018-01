Glazer já controla 98% do Manchester Apesar dos protestos dos torcedores, o bilionário norte-americano Malcolm Glazer já controla 98% das ações do Manchester United. A investida dele sobre o clube inglês começou há alguns meses, num negócio envolvendo US$ 1,47 bilhão. Em comunicado divulgado nesta terça-feira na Bolsa de Londres pelos representantes de Glazer, a sua empresa, Red Football, revela ter "259.950.194 participações do Manchester United, o que representa 98% de seu capital". Assim, nesse patamar, os donos das ações restantes são obrigados a vendê-las para o acionista marjoritário. Dono também do time de futebol americano Tampa Bay Buccaneers, Glazer já começou a mudar a administração do Manchester, considerado o clube de futebol mais rico do mundo. A primeira medida foi colocar seus três filhos (Joel, Bryan e Avi) na diretoria. O novo dono do Manchester também já admitiu que planeja aumentar o preço dos ingressos em mais de 50% nas próximas quatro temporadas. Além de limitar o dinheiro destinado a contratação de jogadores a 36,25 milhões de euros por ano.