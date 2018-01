Gléguer está fora de jogo da Lusa A Portuguesa sofreu uma baixa inesperada poucas horas antes da partida com o Sport, quando pode garantir sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Em litígio com o clube por causa de sua eventual transferência para o Juventude, o goleiro Gléguer foi afastado do jogo de logo mais à noite, no Canindé, pelo técnico Giba. Por volta das 11h, o goleiro deixou a concentração, num hotel próximo ao estádio e ainda tentará um acordo em reunião com o presidente Manuel da Luppa. Diante de tantas indefinições, o reserva Rafael Fava foi escalado. Com 30 pontos, em sexto lugar, a Portuguesa precisa vencer para se garantir matematicamente entre os oito melhores da competição e seguir sonhando em voltar à Série A . A empresa Ability Sports, que terceirizava o futebol do clube, detém 50% dos direitos federativos do goleiro e exige seu imediato afastamento. A proposta final seria que Gléguer atuasse à noite, completando seu centéssimo jogo pelo clube e no sábado rescindiria seu contrato, seguindo para Caxias do Sul (RS). A empresa se baseia no contrato com o clube, no qual a cláusula 7 permite que o atleta se transfira para o exterior ou para algum clube participante da Série A. Ainda no começo da disputa da Série B, Gléguer não se transferiu para o Grêmio porque a Portuguesa não abriu mão de uma multa de R$ 100 mil determinada para adversários da mesma Segunda Divisão. Agora, por meio judicial, ele deve voltar a disputar a Série A bem antes do seus companheiros de clube.