Gléguer garante empate da Lusa no Rio A Portuguesa contou com uma bela atuação do goleiro Gléguer para garantir, neste sábado, um empate com o Botafogo, por 0 a 0, em Caio Martins, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro abusou de perder gols e segue sem vencer em casa. Já são três jogos (um pela Copa do Brasil e dois pelo Brasileiro) após as reformas no estádio. Com o resultado, a Lusa continua entre os líderes da competição. Antes do início do jogo, Nílton Santos, ex-lateral-esquerdo da seleção brasileira e do Botafogo, foi homenageado pela diretoria do clube carioca com um bolo de aniversário. Ele completou 78 anos na sexta-feira. A Enciclopédia do Futebol, como é carinhosamente chamado, deu o pontapé inicial da partida. A Portuguesa demonstrou muita apatia no primeiro tempo e nem parecia um time que ocupa as primeiras colocações na tabela. O Botafogo, apesar do meio-de-campo um pouco desorganizado, conseguia assustar o gol adversário, obrigando o goleiro Gléguer a realizar boas defesas. Num dos ataques alvinegros, ele chegou a fazer três intervenções seguidas. A Lusa só ameaçou o gol adversário depois dos 30 minutos. O atacante Alex Alves chutou no ângulo e o goleiro Max salvou. No final do primeiro tempo, Edgar desperdiçou ótima oportunidade dentro da pequena área. Gléguer fez excelente defesa. No segundo tempo, a Portuguesa continuou jogando na defesa e o Botafogo voltou a abusar da perda de gols. A Lusa somente assustava em contra-ataques. Num deles, André Luís só não abriu o marcador porque Max efetuou a defesa. Após confusão na área paulista, o Alvinegro quase conseguiu o gol, mas Gléguer, mesmo caído, defendeu. A torcida do Botafogo começava a ficar impaciente. Os jogadores continuavam tentando o gol, mas sempre esbarravam na tarde iluminada goleiro da Portuguesa. Nos minutos finais, Gléguer espalmou uma cabeçada fulminante de Márcio Gomes. Na sobra, Daniel concluiu para fora. Ficha Técnica: Botafogo: Max; Márcio Gomes, Sandro, Edgar (Edvaldo) e Daniel; Fernando, Túlio, Valdo e Camacho; Dill (Almir) e Leandrão (Fábio). Técnico: Levir Culpi. Portuguesa: Gléguer; Rissutt (André Luís), Wagner (César), Evaldo e Júlio César; Capitão, Rodrigo Costa, Ricardo Lopes e Nem; Alex Alves e Marcos Denner (Lelo). Técnico: Luis Carlos Martins. Árbitro: Jamir Carlos Garcez (DF). Cartão amarelo: Wágner, Fernando, Camacho, Edgar, Sandro, Gléguer e Ricardo Lopes. Local: Caio Martins. CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B classificação calendário resultados