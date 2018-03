Gléguer segue garantindo pontos para a Lusa O goleiro Gléguer está se tornando o grande responsável pelos pontos da Lusa fora de casa. No 1 a 1 diante do Gama e, principalmente, no 0 a 0 contra o Botafogo, ele foi o destaque, fazendo defesas milagrosas e trazendo importantes pontos para o Canindé. Humilde, Gléguer dá os méritos das atuações ao preparador Sérgio Miranda. Com razão. Mas sua participação tem de ser destacada. Chegou ao Canindé acima do peso, teve falhas e enfrentou a ira da torcida. Não desistiu e hoje é o grande ídolo do torcedor. Seu atestado liberatório ainda pertence ao Corinthians.