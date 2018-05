Glen Johnson, do Liverpool, deve ficar fora por ao menos um mês

"Johnson tem um problema, então ele se consultará com um especialista e aí veremos, mas sabemos que ele ficará fora por pelo menos um mês", disse Benítez ao site do clube (www.liverpoolfc.tv). "Mas estamos esperando por outra opinião e aí saberemos por quanto tempo."

Johnson, que deve fazer parte da seleção da Inglaterra que disputará a Copa do Mundo do ano que vem na África do Sul, lesionou um ligamento do joelho direito no final da vitória por 1 x 0 do Liverpool sobre o Aston Villa no Villa Park.