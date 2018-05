Glen Johnson sofre lesão grave e preocupa o Liverpool

De acordo com os primeiros exames, Johnson lesionou o ligamento medial do joelho direito. O período de recuperação ainda não foi estipulado pelos médicos do Liverpool, mas as primeiras informações são de que a contusão é considerada grave.

Johnson, de 25 anos, vive grande fase no Liverpool, e tornou-se um dos jogadores mais importantes do clube nesta temporada. A equipe está em situação delicada nos últimos meses, pois é apenas a sétima colocada no Campeonato Inglês e foi eliminada na fase de grupos da Liga dos Campeões.