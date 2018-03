Globo assina acordo para transmitir Série B Com pelo menos cinco rodadas de atraso, finalmente a FBA (Futebol Brasil Associados) assinou o contrato com a Rede Globo de Televisão, nesta terça-feira à tarde no Rio, para mostrar os jogos ao vivo do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas nem isso garante a transmissão de jogos no próximo final de semana, uma vez que o departamento técnico da CBF não vai autorizar qualquer mudança de horário. O jogo entre Caxias e Palmeiras, sábado, que poderia ser mostrado pela Rede Record, também está fora dos planos. Ele está marcado para as 16 horas, mas precisaria ser alterado para as 21 horas, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A única possibilidade é o aproveitamento da grade da Sportv dentro dos jogos já marcados. Os mais cotados são os três jogos confirmados para sexta-feira à noite: América-RN x Botafogo, Paulista x América-MG e Santa Cruz x Remo. A programação de jogos deverá ser feita com oito dias de antecedência e, por isso, só mesmo a sexta rodada é que tem assegurada a transmissão de seus jogos. Pelo acordo a FBA garantiu R$ 7 milhões, embora espere faturar mais algum dinheiro com a venda do sistema pago (pay-per-view). A entidade aguarda ainda receber R$ 10 milhões da CBF por conta das despesas com hospedagens e transportes terrestres, além de mais R$ 7 milhões com a BR Distribuidora e Varig, que cobriria os transportes aéreos. Deste acordo, porém, estão fora os quatro integrantes do Clube dos 13 - Palmeiras, Botafogo, Portuguesa e Sport Recife - que terão que negociar diretamente com a Rede Globo. "Esta estratégia é conhecida há muito tempo", argumentou o presidente da FBA, Peter Silva. A reunião foi realizada, a partir das 14 horas no Hotel Merlim, em Copacabana, e terminou por volta das 17h30. Dela participaram 19 representantes dos filiados, com a única ausência, do Brasiliense, justificada. "Pelas circunstâncias, acho que o acordo pode ser considerado bom. Mas a Série B merecia coisa melhor", comentou José Mário Pavan, presidente do União São João de Araras, que defendia acordo com a Rede Bandeirantes o que facilitaria a divulgação dos clubes e facilitaria futuros acordos comerciais e publicitários.