Globo divide Paulistão com a Record A Rede Globo vai dividir a transmissão do Campeonato Paulista com a Rede Record. Dessa forma, os dois jogos deste sábado - Santo André e Santos (Santo André, 16h) e Marília e Corinthians (Marília, 18h) - serão transmitidos para São Paulo. A Globo mostrará o Santos, enquanto a Record exibirá o jogo do Corinthians. No domingo, às 11h, as duas emissoras farão juntas, direto do estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, Paulista x São Paulo. A Record acertou a parceria com a Globo no final da tarde desta sexta-feira e ainda não tem patrocinadores para os jogos do fim de semana. A venda de cotas começou hoje mesmo. Na quarta-feira, a Record fará com exclusividade Ponte Preta x Palmeiras, direto do Moisés Lucarelli. A princípio, só na próxima semana é que a Rede Globo e a Record definirão todos os detalhes da parceria. A Globo, em seu comunicado de quinta-feira, já afirmava que pretendia repassar alguns jogos para outra emissora, buscando mais promoção para o campeonato. A Globo nem teve tempo de assinar o contrato com a FPF para a transmissão do campeonato. Mas, segundo Mônica Albuquerque, da Central Globo de Comunicações, a vitória na Justiça, na quinta-feira, tornou implícito o contrato pelo qual a emissora pagará R$ 12 milhões. O SBT, por meio do departamento de imprensa, reafirmou nesta sexta-feira que a emissora não se interessou em dividir o campeonato com a Globo, argumentando que somente entraria no futebol para mostrar os jogos com exclusividade. A rede já tinha negociado cotas de patrocínio com a Fiat, Vale Refeição, Pfizer, Bradesco e Casas Bahia. E mais duas cotas estavam para ser anunciadas. Já os patrocinadores da Globo - para toda a temporada - ganharão com o Paulista maior exposição. Os cotistas do futebol da emissora em 2003 são a Alpargatas, Ambev, Itaú, Coca-Cola e Volkswagen. Em princípio, enquanto o SBT pretendia mostrar 22 partidas ao vivo, a Globo deverá colocar no ar dez jogos do Paulistão. Segundo a programação do SBT, anunciada à tarde, no lugar dos dois jogos previstos para este sábado, entre 16h e 20h, a tevê mostrará o programa "Falando Francamente" e as séries "Três é demais", "Gênio do Barulho", "Os Simpsons" e "Jack e Jill". Para domingo, no lugar de Paulista x São Paulo, entre 11h e 13h, o SBT colocará no ar as séries "Os Pesadelos de Molly", "Amor Fraternal" e "Smallville - aventuras do jovem Super-Homem". Entretanto, o futuro dos jogos às 11h, aos domingos, é incerto nas próximas semanas. O Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo estaria pretendendo entrar com ação vetando o horário por causa do calor.