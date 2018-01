Globo diz ter Brasileiro até 2005 Para a TV Globo o acerto com os clubes para a transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2003 é uma questão de dias. A emissora carioca reafirmou sua confiança no sucesso das negociações tendo por base o fato de possuir um contrato assinado com as equipes prevendo a exibição dos jogos até 2005, o adiantamento de R$ 77 milhões feito às agremiações em 2002 e o maior valor oferecido, se comparado à proposta do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). O novo modelo de disputa do Brasileiro de 2003, em oito meses, pontos corridos e turno e returno, obrigou a Globo e os clubes a acertarem um novo valor para a transmissão da competição. No total, a emissora carioca ofereceu R$ 240 milhões, mas o possível interesse do SBT atrapalhou a finalização das negociações. A Central Globo de Comunicação (CGCom) explicou que a proposta apresentada aos clubes foi de R$ 140 milhões pelos direitos de transmissão na TV; uma campanha de mídia televisiva no valor de R$ 10 milhões para lançamento pay-per-view, o que estima-se arrecadar mais R$ 45 milhões com suas vendas; R$ 25 milhões pelos direitos de TV fechada e R$ 20 milhões pelos direitos de marketing e placas de publicidade. ?Não existe nenhuma possibilidade de o SBT obter sucesso em sua tentativa de obter os direitos de transmissão do Brasileiro em 2003, 2004 e 2005, porque a TV Globo e a Globosat têm contratos assinados com os clubes que incluem as temporadas até de 2005, já tendo inclusive efetuado antecipações", informou a CGCom. ?Ressaltamos que o que se está negociando no momento é, apenas e tão somente, cláusulas contratuais que visam adaptar os contratos em vigor ao novo da competição." A CGCom ainda reiterou sua participação na confecção da tabela de disputa do Brasileiro de 2003. Lembrou que, como é a detentora dos direitos de transmissão, não há qualquer irregularidade nesta atitude. Sobre o novo horário de transmissão das partidas, às 18 horas, no sábado, afirmou não ter recebido reclamação dos clubes para esta ou qualquer outra hora. Procurado pela Agência Estado, o SBT não respondeu às perguntas enviadas por e-mail, até o início da noite.