Globo e SBT ainda disputam o Paulista A competição vai começar daqui a 15 dias. Mas ninguém sabe ainda em que canal sintonizar para assistir aos jogos do Campeonato Paulista de futebol. Tanto a Globo quanto o SBT afirmam que vão transmitir a disputa. A emissora carioca aceita dividir os direitos, mas a empresa de Silvio Santos diz que o fará com exclusividade. A Federação Paulista dá como certo o cumprimento do contrato com o SBT, que inclusive já vendeu as cotas de publicidade. O site da entidade informa que a FPF tem contrato com a tevê de Silvio Santos, que deverá mostrar ao vivo três jogos nas quartas-feiras, às 21h; sete rodadas duplas aos sábados (às 16h e às 18h) e aos domingos (às 11h e às 18h). A direção da emissora paulista também confirmou a transmissão em nota oficial: "Em face das notícias veiculadas pela imprensa envolvendo os direitos de transmissão, por televisão aberta, dos jogos que integram o Campeonato Paulista de Futebol, série A-1, temporada de 2003, o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) informa que desconhece a existência de qualquer problema legal ou jurídico em relação ao contrato pelo qual adquiriu os direitos supra referidos, que se encontra vigorando em sua plenitude". Mas a informação divulgada pela Globo no Rio de Janeiro mostra que a situação não é tão confortável assim para o SBT: "A TV Globo exerceu o seu direito de preferência e, na condição de detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista de 2003, está acertando com a Federação Paulista as condições de transmissão do torneio. A Globo fez sua proposta absolutamente dentro do prazo previsto. Os direitos são nossos. E, como sempre, não fazemos questão de exclusividade, contrariamente o que se tem dito." No dia 30 de dezembro, a Globo enviou um documento à Federação Paulista informando que pagaria R$ 12 milhões pelas 22 partidas do Campeonato Paulista - valor que o SBT ofereceu à FPF no acordo assinado duas semanas antes. Para mostrar que o futebol passou a ser uma das prioridades da emissora, o SBT propôs ao Clube dos 13 - entidade que reúne os dirigentes dos principais clubes brasileiros - a criação da Futebol S.A., para gerenciar os direitos dos grandes clubes. Segundo informações extra-oficiais da emissora, a empresa exploraria "os direitos do futebol como um todo". O que os executivos da tevê ainda não sabem é que os dirigentes dos grandes clubes dificilmente aceitarão o acordo proposto. "Imagine que você tem um produto à venda, um carro. Chega um interessado e diz que compra aquele carro, mas que para isso quer virar sócio da sua concessionária. Não funciona assim. A idéia da empresa é até interessante, mas tem de ser melhor elaborada", disse um integrante do Clube dos 13. De acordo com os cálculos dos profissionais de marketing que elaboraram a proposta do SBT, a Futebol S.A. poderia alcançar, em 2005, um faturamento de R$ 500 milhões com o Campeonato Brasileiro. Antes porém, teria de superar algumas barreiras - como o contrato que o Clube dos 13 tem com a Globo, dona dos direitos de transmissão até 2005. O que poderia ajudar a definição do negócio é a situação financeira da Globo, que nem sequer quitou o pagamento pelo Brasileiro do ano passado e ainda tenta baixar o valor da cota para a competição deste ano, que será disputada em oito meses e custará R$ 200 milhões (a emissora carioca está oferecendo R$ 120 milhões). Record - A emissora está negociando os direitos de transmissão da Série B do Brasileiro, que este ano terá a participação de Palmeiras, Botafogo-RJ e Portuguesa.