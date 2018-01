Globo e SBT nas mãos do Clube dos 13 Reunidos em assembléia nesta segunda-feira à tarde na sede do Flamengo, na Gávea, o Clube dos 13 vai decidir sobre qual a melhor proposta pela exibição do Campeonato Brasileiro de 2003. A TV Globo, que tem um contrato com os times até 2005 pelos direitos de transmissão da disputa, tenta renegociar os valores e apresentou uma proposta de R$ 240 milhões. Já o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) entrou na briga oferecendo cerca de R$ 210 milhões e perspectivas de ganhos de R$ 500 milhões na temporada de 2005. O novo embate entre Globo e SBT começou por causa da mudança de duração (oito meses) e da fórmula de disputa (pontos corridos com turno e returno) do Brasileiro. A emissora carioca foi obrigada a renegociar os valores do contrato e tem a preferência, porque oficialmente detém os direitos de transmissão. Para obter sucesso, já ofertou, inclusive, a criação de um título de capitalização para aumentar a rentabilidade da competição. Outro trunfo é o de já ter adiantado aos clubes R$ 77 milhões, no ano passado, pela disputa de 2003. Mas, caso a Globo não entre em um consenso com o Clube dos 13, a TV perderá a preferência, liberando os times para receberem propostas de outras emissoras. Acontecendo este desfecho, poderemos ter uma nova briga judicial, a exemplo do que aconteceu com o Campeonato Paulista deste ano, já que a emissora carioca refuta qualquer possibilidade de perder o Brasileiro. E é no desentendimento entre a Globo e o Clube dos 13, pelo aumento nos valores contratuais do Brasileiro, que aposta o SBT. Para ser a nova parceira dos times e adquirir os direitos de transmissão da competição, a emissora paulista ofereceu além do dinheiro, um canal de televisão, "canal do futebol", a ser criado e disponibilizado para os assinantes de TVs a cabo. O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, explicou que a comissão encarregada de negociar com as TVs vai se reunir às 12 horas, onde finalizarão um dossiê a ser lido no encontro com todos os clubes, duas horas depois. O dirigente não confirmou, mas uma fonte ligada ao Clube dos 13 revelou que existe uma divisão entre os times sobre qual é a melhor proposta.