Globo e SBT transmitem Paulista Embora a Rede Globo não tenha informado à imprensa e o telespectador de que conseguiu cassar a liminar do SBT, a emissora carioca também transmite, a exemplo do canal de Sílvio Santos, a primeira partida do Campeonato Paulista entre Santo André e Santos, no estádio Bruno José Daniel, no ABC.