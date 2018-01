Globo entra com imagens do Paulista Em meio ao embate jurídico entre a Rede Globo e o SBT, a emissora carioca abriu as imagens para a transmissão da primeira partida entre Santo André e Santos, no estádio Bruno José Daniel, no ABC. Na sexta-feira, às 23 horas, uma nova decisão da Justiça, a quarta nos últimos dias, mudou novamente os direitos de mãos. O desembargador Mohamed Amaro, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, voltou a dar ao SBT o direito de transmissão exclusiva dos jogos.