Globo envia contrato ao Clube dos 13 A Rede Globo enviou nesta quarta-feira, por e-mail, ao Clube dos 13 a minuta do novo contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2003. Os presidentes dos clubes participantes da Série A já assinaram o documento e o encaminhou por fax à emissora carioca. O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, assegurou que não vai ser realizada uma cerimônia de assinatura e, até esta sexta-feira, todos os times já deverão ter remetido à Globo a minuta do contrato. No total, a competição foi comercializada por R$ 140 milhões pelos direitos da TV aberta; R$ 25 milhões da Sport TV; R$ 40 milhões do pay-per-view; e R$ 20 milhões em receitas de placas publicitárias, totalizando R$ 225 milhões. A Globo ainda irá fazer uma campanha publicitária no valor de R$ 10 milhões para a promover a venda da disputa. Já os valores com a negociação dos jogos no sistema pay-per-view podem alcançar mais R$ 10 milhões.