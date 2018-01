Globo faz nova proposta por Série B Houve um retrocesso nas negociações para transmissão pela TV dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Um impasse entre a Globo e a Record provocou uma nova crise na competição, aparentemente contornada a partir de um pedido da diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à Rede Globo. Por causa do recuo da Record em aceitar exibir alguns jogos, as duas primeiras rodadas da Série B não terão os jogos transmitidos. Nesta sexta-feira, a Globo fez nova proposta à Futebol Brasil Associados (FBA), responsável pela organização da Série B. Pagaria R$ 12 milhões pelos direitos de transmissão do evento - R$ 5 milhões viriam da TV aberta, R$ 5 milhões, da Globosat e R$ 2 milhões, do Pay-Per-View. A Globo cederia à Record autorização para a exibição das partidas do campeonato. Ambas já haviam acertado a quantia envolvida na transação - a Record pagaria R$ 5 milhões. Mas houve novas exigências da Globo - teria aumentado o valor -, o que chegou a inviabilizar reunião na noite de quinta-feira, em São Paulo, entre representantes das emissoras, de Botafogo, Palmeiras e FBA. Para o presidente da FBA, Peter Silva, o dinheiro ainda é curto. Ele lembrou que o custo com passagens aéreas vai ser de R$ 5 milhões e que a entidade desembolsará mais R$ 1,3 milhão para ajuda de custos dos participantes - referente a R$ 5 mil por jogo para os clubes que atuarem fora de casa. "Vamos ter que dividir o que sobrar para Palmeiras, Botafogo, FBA, os outros clubes. Não sei ainda como vai ser isso", afirmou.