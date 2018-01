Globo ignora confusão no Brasileiro A possibilidade de o início do Campeonato Brasileiro ser adiado por causa de pendências na Justiça Comum ou mesmo de a competição trocar de nome, a partir da eventual criação de uma Liga Nacional de Clubes, são questões que não afetarão a exibição dos jogos pela TV Globo. A informação é do diretor de Esportes da emissora, Luís Fernando Lima. "Nós transmitiremos o que tiver de ser, ou o Brasileiro ou outra competição que puder vir a ser criada ou ainda a Copa Mercosul", afirmou. A Globo detém os direitos de transmissão do Brasileiro e até já adiantou cotas a alguns clubes. Lima admitiu que a briga na justiça pela inclusão de outros clubes na competição, com a possível mudança de datas decorrente desse conflito, afeta a emissora. "Nós contamos com algo programado há muito tempo." Hoje, o vice-presidente jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Carlos Eugênio Lopes, deu uma nova informação que pode reforçar o sentimento de que o Campeonato Brasileiro não deve começar na data prevista, em 1 de agosto, ou então ser substituído por um torneio organizado pelos clubes. De acordo com Lopes, a juíza da 21ª Vara de Fazenda Pública de Belém, Rosileide Barros, que concedeu liminar ao Remo, garantindo o direito de o clube paraense disputar a Série A do Brasileiro de 2001, avocou para si o processo e depois entrou de férias. "Isso significa que os dois recursos da CBF para cassar a liminar só devem ser julgados quando ela retornar e eu pergunto: quando ela voltará?" A liminar favorável ao Remo só pode ser cassada na sua origem. Para piorar a situação, as prefeituras de Cantagalo e Valença, dois municípios do interior do Rio, entraram na Justiça Comum exigindo que a CBF promova o Brasileiro com 28 clubes, sem, portanto, a participação do Remo. As duas ações seriam um artifício do presidente da Federação de Futebol do Rio, Eduardo Viana, a fim de aumentar a confusão. Viana está em rota de colisão com a CBF por causa do esvaziamento do Campeonato Estadual do Rio, a exemplo do que deve ocorrer com outros Estados, a partir da elaboração do calendário quadrienal do futebol brasileiro. LIGA - Enquanto mais uma vez a desorganização e a falta de entendimento parecem nortear o comando do futebol do País, os clubes voltam a se mobilizar para agilizar a criação da Liga Nacional. Nesta sexta-feira haverá uma reunião no Rio com representantes do Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Internacional. Eles já devem discutir pontos do estatuto da liga.