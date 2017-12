Globo não abre mão do Rio-São Paulo Os que sonham que os campeonatos estaduais voltarão a ter a força de anos anteriores, podem esquecer. Não há o menor interesse da principal envolvida: a TV Globo. Com a crise financeira que domina as empresas, o monopólio capitalista da emissora carioca tem prevalecido diante dos clubes. E não há a vontade de reviver os estaduais. O trunfo dos clubes para reduzir a força da Globo faliu. A PSN, que pretendia dividir com a Globo os lucros que o futebol proporciona com as transmissões no Brasil, não conseguiu resistir à competição no mercado nacional. Leia mais no Jornal da Tarde