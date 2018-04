Globo não irá participar da licitação de direitos de transmissão do Brasileiro

SÃO PAULO - A Rede Globo anunciou na noite desta sexta-feira, 25, que não irá participar da licitação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2012, 2013 e 2014 realizado pelo Clube dos 13 e que pretende dialogar com os clubes.

A alegação da emissora detentora dos direitos de transmissão até o final deste ano, é de que as condições impostas pelo Clube dos 13 inviabiliza 'qualquer perspectiva de um retorno compatível com os investimentos na compra dos direitos'.

Na nota, a emissora deixou claro que pretende procurar cada um dos clubes que irão participar do Campeonato Brasileiro para chegar a um formato de disputa pelos direitos de transmissão.

Leia o comunicado na íntegra.

Os dirigentes efetivamente preocupados com os legítimos interesses dos seus clubes e, acima de tudo, os torcedores são testemunhas dos volumosos investimentos que a Rede Globo tem feito ao longo desses anos, numa parceria pelo aprimoramento do nosso futebol, na busca de um espetáculo emocionante, com profissionalismo e qualidade.

Essa contribuição tem se traduzido no crescimento das receitas dos clubes, não só através das receitas obtidas com a venda dos direitos de transmissão, bem como com a comercialização de outros direitos, incluindo propaganda nos uniformes e publicidade nos estádios.

As exigências e modificações nos conteúdos das plataformas implicam na desestruturação de um produto complexo, que foi construído ao longo dos últimos 13 anos, inviabilizando assim qualquer perspectiva de um retorno compatível com os investimentos na compra dos direitos.

As condições impostas na carta-convite não se coadunam com nossos formatos de conteúdo e de comercialização, que se baseiam exclusivamente em audiência e na receita publicitária, sendo incompatíveis com a vocação da televisão aberta que, por ser abrangente e gratuita, é a principal fonte de informação e entretenimento para a maioria dos brasileiros.

Assim é, em respeito ao interesse do público, que a Rede Globo se sente impedida de participar desta licitação e pretende manter diálogo com cada um dos clubes para chegarmos a um formato para a disputa pelos direitos de transmissão que privilegie a parte mais importante desse evento: o torcedor.

Veja também:

Clube dos 13 mostra-se surpreso com saída da Globo da licitação do Brasileiro