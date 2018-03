Globo quer jogos na região Sul O diretor-executivo da Globo Esportes, Marcelo de Campos Pinto, afirmou à Agência Estado que via "com bons olhos", a proposta do presidente do Clube dos 13 (entidade que reúne os 19 maiores times do país), Fábio Koff, e da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de transferir para a região Sul os jogos do Campeonato Brasileiro. "Isso mostra que eles estão cumprindo com a sua parte que é ?entregar? o produto, no caso realizar as partidas." Segundo Pinto, "a região Sul dispõe de bons estádios, em Curitiba e Londrina, por exemplo, que poderão receber esses jogos," assegurou. Marcelo de Campos Pinto criticou o que chamou de "precipitação" da Câmara de Gestão da Crise de Energia que determinou a suspensão da eletricidade nos eventos esportivos, "acho ocorreu precipitação do governo. São poucos jogos e talvez não houvesse necessidade de se proibir esses jogos, mas a Globo terá capacidade de se adaptar a essa situação", garantiu. Ficam incluídas na resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia, as partidas marcadas para os estádios que não dispõem de geração própria de energia. O primeiro efeito, dessa determinação, foi a transferência do jogo da Copa do Brasil, entre Corinthians e Atlético Paranaense, das 20h30 para as 15h desta quinta-feira. Mas também as finais dos campeonatos Carioca e Paulista devem ter seus horários antecipados, em pelo menos uma hora.