Globo recorre ao STJ contra o SBT O Campeonato Paulista de 2003 começou no sábado sem que houvesse uma decisão definitiva da Justiça sobre quem tem o direito de transmitir os jogos. Hoje, a TV Globo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar impedir o SBT de transmitir as partidas. Há chance de o presidente interino do STJ, Edson Vidigal, decidir ainda esta noite a disputa. Pelo fato de ter transmitido o Paulista de 2002, a Globo alega que tinha a preferência na renovação do contrato. Em outubro, a Federação Paulista de Futebol ofereceu à emissora os direitos de transmissão de 12 jogos por R$ 12 milhões. A Globo não aceitou e enviou uma correspondência informando que teria interesse em analisar uma eventual nova proposta. Pouco depois, a Federação assinou o contrato com o SBT pelo mesmo valor, mas para transmitir 22 jogos. No pedido encaminhado ao STJ, a Globo afirma que a decisão judicial anterior, favorável ao SBT, contraria o Código Civil e a legislação federal. A emissora pediu uma liminar para garantir a exclusividade de transmissão, alegando que o STJ está em recesso e que, quando os ministros voltarem a trabalhar, em fevereiro, vários jogos já terão ocorrido, ocasionando prejuízos morais e materiais de impossível reparação.