Globo: sucesso na venda do futebol A Rede Globo está comemorando os resultados das vendas para as coberturas do futebol no ano que vem. A emissora anunciou nesta sexta-feira que as cinco cotas de patrocínio nacional para o projeto ?Futebol 2003? foram comercializadas em apenas três semanas. Alpargatas, Ambev (cerveja) e Itaú, atuais cotistas, renovaram o patrocínio. As duas outras cotas foram comercializadas com a Coca-Cola e a Volkswagen. A emissora tem os direitos de transmissão dos mais importantes torneios nacionais (Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil), continentais (Libertadores) e jogos da seleção brasileira e pretende mostrar ao vivo, 90 partidas ao longo do ano.