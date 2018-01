Globo também vai transmitir Paulista O ministro Pádua Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu na noite desta sexta-feira liminar à Rede Globo de Televisão numa ação cautelar proposta pela emissora, garantindo-lhe o direito de transmitir o Campeonato Paulista de Futebol juntamente com o SBT. A liminar suspendeu parcialmente decisão do Tribunal de Justiça que, na quinta-feira, dera ao SBT o direito de exclusividade nas transmissões do campeonato. A decisão do STJ é mais um capítulo na briga que travam as duas emissoras pelo Campeonato Paulista. Anteriormente, foram concedidas liminares que davam o direito de transmissão exclusiva para a Globo e o SBT. A Globo tem transmitido jogos aos sábados às 16 horas. O SBT tem transmitido dois jogos aos sábados (16 e 18 horas) e às quartas-feiras (21 horas). As duas emissoras transmitem jogos aos domingos, às 11 horas.