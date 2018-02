Globo terá canal de futebol no exterior A Rede Globo vai abrir no início do ano que vem um canal de transmissão de jogos do futebol brasileiro no exterior, segundo anúncio feito nesta terça-feira pelo diretor geral da Globosat, Alberto Pecegueiro. O canal - chamado de Premiére Futebol Clube Internacional - vai exibir 24 horas de partidas ao vivo dos torneios estaduais e nacional além de reportagens especiais sobre os clubes. Inicialmente a transmissão será feita apenas em português, mas se houver demanda, a emissora pretende ampliar o serviço para outros idiomas. O custo do serviço deverá ficar em torno de U$ 20 por mês. Para fazer o lançamento do canal, a Globo fechou acordo com os clubes, que vão ter participação na arrecadação. A emissora pretende atender à numerosa colônia brasileira que vive no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, Japão, Europa e países latino-americanos. A Globo já conta com aproximadamente 200 mil assinaturas da Globo Internacional, emissora que retransmite boa parte da programação difundida na TV aberta. A direção da Globo está negociando ainda a associação com cadeias como a Echostar (EUA) e a Sky italiana.