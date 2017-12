Globo transmite jogo para manter tradição Para não quebrar uma tradição que perdura há sete anos, a TV Globo reviu sua decisão e decidiu transmitir o amistoso da seleção brasileira, hoje à tarde, contra a Irlanda, em Dublin. A emissora, que havia argumentado ter a necessidade de honrar compromissos com patrocinadores para a não exibição do confronto, frisou ter feito "um esforço" para adequar o jogo a sua grade de programação. "A emissora fez um esforço de programação, alterando a duração de alguns programas da tarde, para acomodar o jogo em sua grade e ao mesmo tempo honrar os compromissos assumidos com seus patrocinadores", escreveu a TV Globo em um comunicado distribuído hoje. "A TV Globo disponibilizou ainda o sinal da transmissão para as emissoras interessadas em exibir a partida." Por causa da partida da seleção, os programas "Malhação" e a "Sessão da Tarde" deixaram de ser transmitidos e, durante todo o dia de hoje, as atrações da emissora fizeram chamadas para a partida. Após o confronto foi exibido mais um capítulo da novela "Chocolate com Pimenta" e a programação voltou ao normal.