Globo vence SBT de goleada: 39 a 11 Nesta quarta-feira, pela primeira vez em quase uma década, os brasileiros assistiram à ?novela das oito? às 20 horas. Normalmente, as primeiras cenas de ?Mulheres Apaixonadas", assim como as tramas anteriores, entram no ar por volta das 21 horas. Quem sintonizou a emissora neste horário se deparou com o clássico Corinthians e Palmeiras. A mudança na grade foi imposta pela Federação Paulista, depois de uma batalha pela transmissão do campeonato no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, envolvendo a entidade, o SBT e a Globo. Neste ano, foi a primeira vez em que a Globo transmitiu uma partida do Paulista em uma quarta-feira. Para não mexer na grade, a emissora até então cedia as imagens para a Record por um preço simbólico, apenas para se livrar das multas e cumprir as normas do contrato de 2003. No placar do Ibope, o futebol empata com a novela. Nesta quarta-feira, a prévia do Ibope no primeiro tempo acusou 39 pontos contra 11 no SBT. Quarta passada, dia de São Caetano e Palmeiras, o SBT fez 21 pontos, a Record 5 e as ?Mulheres Apaixonadas? globais, 38 pontos. Na batalha pela audiência, o SBT pegou Luciano do Valle emprestado da Band. Sem um nome forte para bater Galvão Bueno da Globo, a assessoria de imprensa da emissora alega que a ?participação especial" é uma espécie de homenagem à carreira do narrador. Mas como a ?homenagem" não surtiu tamanho efeito, o SBT terá de apresentar outra armas.