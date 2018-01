Globo x SBT sem previsão para acabar A disputa entre a Globo e o SBT pelo direito de transmitir com exclusividade o Campeonato Paulista de 2003 não tem previsão de acabar. Sorteado relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Antônio de Pádua Ribeiro estava nesta sexta-feira em Belo Horizonte e só deve ir para Brasília na segunda-feira, quando os integrantes do tribunal voltam do descanso iniciado em 20 de dezembro. Na quinta-feira, o presidente do STJ, Nilson Naves, não quis decidir sobre o recurso da Federação Paulista de Futebol contra a decisão tomada na terça por seu vice, ministro Edson Vidigal, que garantiu à Globo o direito de transmissão exclusiva. Ele preferiu deixar a decisão para Antônio de Pádua Ribeiro. O problema em torno dos direitos de transmissão se arrasta desde o final do ano passado. Por ter transmitido o Campeonato Paulista de 2002, a Globo alega que teria preferência na renovação do contrato. Em outubro, a Federação Paulista de Futebol ofereceu à emissora os direitos de transmissão de 12 jogos por R$ 12 milhões. A Globo não aceitou. Posteriormente, a FPF assinou o contrato com o SBT pelo mesmo valor, mas para transmitir 22 partidas.