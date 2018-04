Gobbi pede desculpas pela eliminação e pede punição para o árbitro SÃO PAULO - Visivelmente emocionado, o presidente do Corinthians, Mário Gobbi, pediu desculpas à torcida pela eliminação na Libertadores hoje à noite, no Pacaembu. "À torcida do Corinthians, as minhas desculpas e minhas reverências. A torcida reconheceu o esforço do grupo e deu um espetáculo", disse o presidente.