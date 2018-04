Godín garante que Atlético de Madrid pode bater Real

"Eu não concordo com isso. Em um jogo único, as duas equipes têm as mesmas possibilidades. Claro que o Madrid, no papel, é favorito, mas no início, as chances de ambas as equipes são de 50%", afirmou o zagueiro uruguaio.

O recente retrospecto do Atlético de Madrid diante do Real Madrid é péssimo, com 13 derrotas em 14 partidas, mas Godín minimizou os seguidos tropeços. "Nós não estamos olhando para trás. As estatísticas são claras, mas somos uma equipe diferente, estamos em boa forma e temos grandes esperanças de ir lá e ganhar, o mesmo que o Madrid vai fazer", disse.

Godín também avaliou que os problemas extracampo do Real Madrid, que pode trocar de técnico para a próxima temporada, possa facilitar a decisão da Copa do Rei para o Atlético de Madrid. "Eu não estou preocupado com eles", disse. "A única coisa que me preocupa é a final", concluiu.