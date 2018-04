Godói recebe alta após ser baleado

O ex-árbitro e comentarista esportivo Oscar Roberto de Godói, de 55 anos, recebeu alta e deixou o Hospital das Clínicas, em São Paulo, na manhã deste sábado, dez dias após ser baleado numa tentativa de assalto.

Alvo de quatro tiros no último dia 16, Godói se mostrou otimista quanto a sua recuperação e revelou a intenção de voltar a apitar as partidas de Showbol, que reúne ex-jogadores de futebol. "No dia 19 [de março] já tem a primeira rodada do Campeonato Paulista e eu espero participar", avisou o ex-árbitro, em entrevista à rádio Jovem Pan.

No entanto, Godói disse que precisa fazer fisioterapia antes de retornar aos jogos. "Vou continuar a levar a minha vida normalmente. Vou esperar um pouco, é claro, porque não posso extrapolar fisicamente. Tenho uns exercícios de fisioterapia e tudo isso tem que ser seguido lentamente. Os médicos ficaram surpreendidos com minha evolução", comentou.

Como havia explicado na quarta-feira, Godói reiterou que não reagiu ao assalto. Ele só teria entrado em confronto com o assaltante depois de levar o primeiro tiro. "Ele pediu a chave do carro, eu disse que estava no bolso de trás da calça. Quando eu fui mostrar, ele me deu um tiro. Aí, eu fui segurar a arma e levei mais três", contou.

O ex-árbitro sofreu o ataque no último dia 16, após deixar seu apartamento, na rua Diana, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Ele se encaminhava para um jantar na casa de um amigo, quando foi baleado pelo assaltante. O primeiro tiro atingiu sua barriga de raspão, um perfurou o pulmão e outro, o pescoço. Ele ficou na UTI do Hospital das Clínicas até segunda-feira, quando foi transferido para um quarto. Neste sábado, ele recebeu alta e foi liberado para voltar para casa.