Goiânia em polvorosa com a Seleção As seleções brasileira e peruana fazem neste sábado um treino de reconhecimento no estádio Serra Dourada, com portões abertos para o público. Os torcedores vão pagar o ingresso com 1 kg de alimento não-perecível. Na programação, o Peru treinará das 14h30 às 16 horas e a Seleção Brasileira das 16h30 às 18h30. Todos os 50.046 ingressos foram vendidos para o jogo, e a partida de domingo, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas ao Mundial de 2006 na Alemanha, além de movimentar a cidade de Goiânia - apesar do feriado prolongado - marca a reestréia do estádio Serra Dourada, que completa 30 anos e passou por uma série de reformas que resultaram em investimentos no valor de R$ 8 milhões. Os portões do estádio serão abertos às 12 horas. Às vésperas do jogo, Goiânia mostra-se animada. Bandeiras e camisas da Seleção foram vendidas aos milhares em lojas de artigos esportivos e pelos camelôs que prometem invadir as proximidades da entrada do estádio no domingo. A porta do Hotel Castro´s foi tomada por torcedores que tentam arrancar autógrafos dos jogadores brasileiros, tirar fotos dos astros ou desvendar o mistério da escalação da equipe que pode começar jogando com Robinho ou Juninho: "Essa é a seleção dos quatro erres", disse a torcedora, Eliane Batista. "Tem o Robinho, o Roberto Carlos, o Ronaldo e o Ronaldinho", comentou ela. Além dos "erres", na porta do hotel também chamaram atenção o sósia de Zagallo. Augusto Teixeira, de 80 anos, o "Tio Zagallo?, que mora há 180 quilômetros de Goiânia e chegou cedo para comprar ingressos e dar autógrafos: "Muita gente me confunde com ele porque somos muito parecidos; quer dizer é ele é que se parece comigo", brinca. Estádio - O Serra Dourada recebeu retoques que o tornaram mais novo aos 30 anos: ganhou gramado novo, desfibriladores e 20 bares. Ainda para receber a Seleção Brasileira, o estádio foi reformado, entre outros setores, nos vestiários, em 47 banheiros, e o placar eletrônico é novo. Um sistema de catracas com leitor ótico e vigilância eletrônica com nove micro-câmeras são as novidades. Embora previstas pelo Estatuto do Torcedor, somente agora puderam ser feitas, como explicou Thalles Barreto, do Fundo Gestor do Estádio Serra Dourada.