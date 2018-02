Goiás a espera pelas férias O Goiás, sem pretensões na competição, se despede do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, enfrentando o São Paulo, que ainda luta pelo título de vice-campeão. O jogo deverá atrair um bom público ao Serra Dourada, em Goiânia. O técnico Celso Roth não terá os zagueiros Renato e Asprilla, que serão substituídos por João Paulo e Cléber. O volante Simão (suspenso), dará lugar a Danilo Portugal. O meia Jorge Mutt (contusão) também está fora do jogo e Rodrigo Tabata entrará em seu lugar. Mas Roth terá o retorno dos atacantes Alex Dias e Leandro. O time do Goiás e boa parte dos seus principais jogadores se despedem da torcida, jogando em casa. Inclusive o técnico, que poderá deixar o time caso não renove contrato no próximo dia 20.