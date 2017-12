Goiás ainda acredita no título Com o retorno do volante Josué e do ala-esquerda Jadilson, o técnico Celso Roth poderá contar com o time completo do Goiás para a partida de domingo, às 16 horas, contra o Santos. O jogo será disputado no estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente (SP), porque o time santista foi punido com perda de mando de campo. Apesar de o Goiás estar com 65 pontos ganhos, 10 atrás do líder Atlético-PR, e de faltar seis rodadas para o final do Brasileiro, Celso Roth insiste que uma vitória colocará o Goiás na disputa do título. "Nós temos de ser audaciosos e não cautelosos. Vamos pra cima do Santos", avisou André Dias, que formará a linha de três zagueiros com Renato e Asprilla. "Nós vamos jogar de igual para igual." As "chances matemáticas" do Goiás, segundo Roth, estão mexendo com a cabeça dos jogadores. "Não se fala, aqui, na conquista de um improvável título ou de uma remota vaga na Libertadores. Temos possibilidades reais", disse Josué, que retorna ao time após cumprir suspensão automática. O Goiás, que vai entrar em campo armado no esquema 3-5-2 confia no seu artilheiro, Alex Dias, que, no entanto, não marca gols há cinco rodadas. "Estou vivendo um momento bom e espero voltar a marcar", disse Alex Dias.