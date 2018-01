Goiás ainda não sabe o que é vencer A equipe do Goiás continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, diante do Grêmio, empatou em 1 a 1 no estádio Serra Dourada. Os gols da partida foram marcados pelos zagueiros Fabão (Goiás) e Roberto. No primeiro tempo e atuando com três volantes, o Goiás subiu para o ataque, com boas triangulações entre Tiago, Araújo e Danilo. A melhor jogada resultou em gol. Aos 11 minutos, Fabão subiu e converteu em gol o cruzamento de Araújo. Com 1x 0 no placar, o Goiás manteve o toque de bola e os passes precisos que pareciam envolver o adversário. Mas o experiente Grêmio reagiu, pressionou e abriu espaços aos 19 e aos 20 minutos com Lima e Gilberto. Empatou aos 25 minutos, com Roberto, após Rodrigo Fabri cobrar uma falta cometida por Josué na intermediária. Tanto o Grêmio quanto o Goiás somente não ampliaram o placar pelas boas defesas dos goleiros Danrlei e Harlei, ou por falhas nas finalizações de Dimba e Christian, apesar das falhas dos zagueiros. No segundo tempo, as duas equipes mantiveram o jogo franco e aberto apesar da forte marcação. Mas o Goiás não soube tirar proveito do cansaço dos gremistas -que jogaram em La Paz pela Libertadores- e errou nos chutes de curta e média distâncias. Aos 17 minutos, Anderson tocou a bola com o braço, na grande área. Dimba cobrou e Danrlei defendeu. "A primeira vitória do Goiás ainda não aconteceu", disse Dimba. O time vive um momento importante. Em 20.º lugar na competição, dois empates e uma derrota em três jogos, est á sendo pressionado pelos torcedores e criticado pelo técnico Candinho, que reclama da falta de opções na linha de zagueiros. Esta semana, os goianos fazem dois jogos fora de casa, contra o Paraná e o Cruzeiro. E vive a expectativa de confirmar a contratação de Michel (Santos) e a estréia de Alexandre (ex-Palmeiras). O Grêmio enfrenta o Vitória, na quarta-feira às 20 horas, no estádio Olímpico (Porto Alegre), e o Goiás joga com o Paraná, na quinta-feira às 20 horas, no Pinheirão, em Curitiba. Ficha Técnica Goiás: Harlei, Cléber, Renato, Fabão e Leandro Smith; Josué, Marabá, Tiago (Vando) e Danilo (Ernani depois Gaúcho); Dimba e Araújo. Técnico: Candinho. Grêmio: Danrlei, Anderson Lima, Anderson Polga, Roberto e Roger; Amaral, Emerson, Rodrigo Fabri (Basílio) e Gilberto; Luís Mário (Elton) e Christian. Técnico: Tite. Gols: Fabão, aos 11 minutos e Roberto, aos 25 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF) Cartões amarelos: Cléber, Leandro Smith, Josué, Luiz Mário, Danilo e Marabá. Cartão vermelho: Renato, aos 34 minutos do 2º tempo. Renda: R$ 102.140,00 Público: 11.672 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada.